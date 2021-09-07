ФІФА має вирішувати проблеми, які виникають через ситуацію з коронавірусом в світі.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Ми бачили, що сталося з грою між Бразилією і Аргентиною, двома з найславетніших команд Південної Америки", - заявив функціонер.

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"Деякі офіційні особи, поліція, співробітники служби безпеки вийшли на поле через кілька хвилин після початку гри, щоб забрати деяких гравців - це безумство, але нам потрібно вирішувати ці проблеми, проблеми, які з'являються через кризу, пов'язану з коронавірусом", - сказав Інфантіно.