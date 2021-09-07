Джерело - Marca.
Керівництво Барселони підтримує головного тренера команди Рональда Кумана.
Про це заявив президент "блаугранас" Жоан Лапорта.
"Мені подобається Куман. Ми перемогли Хетафе, з яким завжди непросто грати. У нього є певні заслуги, з урахуванням усіх травм. Я розмовляв з Рональдом, він користується моєю підтримкою, довірою, як і всі тренери", - заявив функціонер.
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"Модель Йогана Кройффа не підлягає обговоренню, і кройффізм Кумана незаперечний, але кожен адаптує систему по-своєму", - сказав Лапорта.
Нагадаємо, Мессі не міг залишитися в Барселоні.