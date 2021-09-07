Керівництво Барселони підтримує головного тренера команди Рональда Кумана.

Про це заявив президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

"Мені подобається Куман. Ми перемогли Хетафе, з яким завжди непросто грати. У нього є певні заслуги, з урахуванням усіх травм. Я розмовляв з Рональдом, він користується моєю підтримкою, довірою, як і всі тренери", - заявив функціонер.