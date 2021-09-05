Атлетіко орендував гравця збірної Франції до кінця сезону

Джерело - Diario Sport.

Став відомий розмір бонусів за лояльність, які прописані в контракті нападника Антуана Грізманна з Барселоною.

Про це повідомляє Diario Sport.

По ньому француз повинен був отримати 7 мільйонів євро, якщо б залишився гравцем каталонців до 30 червня 2022 року. За сезони-2022/23 і 2023/24 Грізманну заплатили б по 6,5 млн євро бонусів за лояльність.

Таким чином, після переходу Грізманна в Атлетіко синьо-гранатові зекономили як мінімум 7 мільйонів євро, а як максимум - 20 млн євро.

Нагадаємо, Атлетіко орендував гравця збірної Франції до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один сезон.