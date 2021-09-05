 Грізманн втратив 20 млн євро від Барселони після переходу в Атлетіко | Футбол | Champion.com.ua
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Грізманн міг отримати 20 млн євро, якби залишився у Барселоні

Сьогодні 17:30 289 0
Атлетіко орендував гравця збірної Франції до кінця сезону
Грізманн міг отримати 20 млн євро, якби залишився у Барселоні
#Грізманн, #Барселона, #Атлетіко

Джерело - Diario Sport.

Став відомий розмір бонусів за лояльність, які прописані в контракті нападника Антуана Грізманна з Барселоною.

Про це повідомляє Diario Sport.

По ньому француз повинен був отримати 7 мільйонів євро, якщо б залишився гравцем каталонців до 30 червня 2022 року. За сезони-2022/23 і 2023/24 Грізманну заплатили б по 6,5 млн євро бонусів за лояльність.

Таким чином, після переходу Грізманна в Атлетіко синьо-гранатові зекономили як мінімум 7 мільйонів євро, а як максимум - 20 млн євро.

Нагадаємо, Атлетіко орендував гравця збірної Франції до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один сезон.

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