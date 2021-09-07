 Мессі не міг залишитися в Барселоні, - Лапорта | Футбол | Champion.com.ua
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Лапорта: Мессі не міг залишитися в Барселоні

Сьогодні 12:42 56 0
Відхід Грізманна не допоміг би каталонцям
Лапорта: Мессі не міг залишитися в Барселоні
#Грізманн, #Лапорта, #Мессі, #Барселона, #ПСЖ

Джерело - Marca.

Навіть після відходу Антуана Грізманна та скорочення зарплат, Барселона не змогла б залишити Ліонеля Мессі.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.

"Думаю, і для нас, і для Мессі це було погано - все склалося не так, як ми того хотіли. Потім ми вже не розмовляли. Я бачив дебют Лео за ПСЖ, і було дивно бачити його в іншому клубі, у нашого суперника. І мені це не сподобалося", - заявив функціонер.

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"Навіть з відходом Грізманна і скороченням зарплат, на які пішли капітани, Мессі не міг залишитися. Але все-таки було важливо скоротити зарплатну відомість, тому що наступного року ми можемо бути більш амбіційними", - сказав Лапорта.

Раніше стало відомо, хто отримав номер Мессі в Барселоні.

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