Конопля: Приїхав до збірної, щоб показувати результат

Збірна Чехії - злагоджена та організована команда.

Про це заявив захисник збірної України Юхим Конопля.

"Виклик до збірної - це завжди приємно, тому що це головна команда країни. Я дуже радий бачити всіх хлопців, так само як і вони мене. Я приїхав сюди, щоб показувати результат і досягати цілей разом з командою", - заявив гравець.

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"Завжди хочеться грати, неважливо, товариський це матч чи ні. Так що всі будуть чекати свого шансу. Сподіваюся, я його отримаю. Чехія - злагоджена, організована команда. Тренерський штаб нам ще пояснить докладніше, що і як нам краще робити. Будемо пробувати це в грі", - сказав Конопля.