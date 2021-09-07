 Чехія - Україна: анонс і прогноз контрольного матчу | Футбол | Champion.com.ua
Чехія - Україна: анонс і прогноз контрольного матчу
Сьогодні 13:17 814
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 15:07 4936
Поліція закрила справу щодо расистських образ на адресу Беленюка
Сьогодні 13:53 301
Чехія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:39 4325
Франція прийме Фінляндію, Боснія зіграє з Казахстаном. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:41 2882
US Open. Світоліна - Фернандес: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу. LIVE
Сьогодні 07:42 7431
Дулуб - новий головний тренер ФК Львів
Вчора 19:28 1329
УАФ зробила заяву щодо не продовження контракту з Шевченком
Вчора 14:39 2978 3
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні
Вчора 13:34 5411
Бех-Романчук виграла етап Континентального туру
Вчора 09:25 3325
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція Valeriy Ruchka
05.09.2021 20:25 4584
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію Valeriy Ruchka
05.09.2021 18:04 7186
Трагічна Олімпіада. 49 років тому стався теракт у Мюнхені
Трагічна Олімпіада. 49 років тому стався теракт у Мюнхені Valeriy Ruchka
05.09.2021 16:59 2470
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної Valeriy Ruchka
05.09.2021 15:53 31367 12
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку Valeriy Ruchka
05.09.2021 14:26 662
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Андрій Дунець
05.09.2021 09:59 4813 4
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції Valeriy Ruchka
04.09.2021 22:47 4339 1
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу Valeriy Ruchka
04.09.2021 22:38 28165
Київське Динамо відкрило власну балетну студію
Київське Динамо відкрило власну балетну студію Valeriy Ruchka
04.09.2021 21:30 674
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра Valeriy Ruchka
04.09.2021 18:17 4568
Прямі трансляції
Навколо спорту

Чехія - Україна: анонс і прогноз контрольного матчу

Сьогодні 13:17 814 0
Чехія - Україна: анонс і прогноз контрольного матчу

Джерело - Чемпiон.

Контрольний матч
8 вересня

Чехія - Україна

Збірна України у контрольному матчі зіграє проти збірної Чехії. Поєдинок відбудеться середу, 8 вересня, у Пльзені. Початок о 21:45 за київським часом.

Чехія

Збірна Чехії нинішній відбірковий цикл до Мундіалю проводить не надто вдало. Так, поки чехи займають 2 місце в своїй групі, але у Вельсу менше зіграних матчів.

За підсумками п'яти зіграних турів збірна Чехії набрала лише 7 очок. При цьому у команди вже 7 пропущених м'ячів, три з яких влетіли у ворота команди в попередньому матчі. Бельгійці були банально сильнішими, і розгромили збірну Чехії (3:0).

Україна

Нинішній відбірковий турнір до чемпіонату світу збірна України проводить вкрай невдало. Українці всі свої 5 матчів звели внічию!

Збірна України ще не втратила шансів на 2 місце в своїй групі. Останній поєдинок команда Олександра Петракова провела проти Франції, і завершився він з рахунком 1:1.

Після гри з французами табір збірної України покинуло відразу кілька провідних гравців. Так що Петраков, найімовірніше, дасть шанс проявити себе резервістам.

Втім, навіть найближчий резерв здатний вистрілити. Той же Данило Сікан вже встиг відкрити лік своїм голам за збірну, вразивши ворота казахів.

Історія зустрічей

Чехи проти українців зіграли вже чотири рази. Причому лише в одному поєдинку українці зазнали поразками, при двох пермогах та одному нічийному рахунку.

Пряма мова (передматчеві пресконференції відбудуться пізніше)

Олександр Петраков (виконувач обов'язків головного тренера збірної України):

Ярослав Шилгавий (головний тренер збірної Чехії):

Цифри і факти

• Збірні України та Чехії не змогли вийти у груповий етап Чемпіонату світу-2018, вигравши лише по два матчі у відбірковому циклі;

• Збірна України не виграла поки жодного матчу у відборі на ЧС-2022, звівши всі 5 поєдинків унічию;

• Україна виграла обидва гостьові матчі у Чехії (1:2 та 0:4);

• До збірної України довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з Шахтаря та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із Зорі.

• Останній матч команди провели в груповому раунді Ліги націй 2018 року. Матч завершився перемогою українців 1:0.

• Перед матчем збірну України покинули: Андрій Пятова, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу обох команд майже однакові. Перемога України - 2,77, перемога Чехії - 2,62, нічия - 3,40.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

Коментарі ()