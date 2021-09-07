Чехія - Україна: анонс і прогноз контрольного матчу

Джерело - Чемпiон.

Контрольний матч 8 вересня Чехія - Україна

Збірна України у контрольному матчі зіграє проти збірної Чехії. Поєдинок відбудеться середу, 8 вересня, у Пльзені. Початок о 21:45 за київським часом.

Чехія

Збірна Чехії нинішній відбірковий цикл до Мундіалю проводить не надто вдало. Так, поки чехи займають 2 місце в своїй групі, але у Вельсу менше зіграних матчів.

За підсумками п'яти зіграних турів збірна Чехії набрала лише 7 очок. При цьому у команди вже 7 пропущених м'ячів, три з яких влетіли у ворота команди в попередньому матчі. Бельгійці були банально сильнішими, і розгромили збірну Чехії (3:0).

Україна

Нинішній відбірковий турнір до чемпіонату світу збірна України проводить вкрай невдало. Українці всі свої 5 матчів звели внічию!

Збірна України ще не втратила шансів на 2 місце в своїй групі. Останній поєдинок команда Олександра Петракова провела проти Франції, і завершився він з рахунком 1:1.

Після гри з французами табір збірної України покинуло відразу кілька провідних гравців. Так що Петраков, найімовірніше, дасть шанс проявити себе резервістам.

Втім, навіть найближчий резерв здатний вистрілити. Той же Данило Сікан вже встиг відкрити лік своїм голам за збірну, вразивши ворота казахів.

Історія зустрічей

Чехи проти українців зіграли вже чотири рази. Причому лише в одному поєдинку українці зазнали поразками, при двох пермогах та одному нічийному рахунку.

Пряма мова (передматчеві пресконференції відбудуться пізніше)

Олександр Петраков (виконувач обов'язків головного тренера збірної України):

Ярослав Шилгавий (головний тренер збірної Чехії):

Цифри і факти

• Збірні України та Чехії не змогли вийти у груповий етап Чемпіонату світу-2018, вигравши лише по два матчі у відбірковому циклі;

• Збірна України не виграла поки жодного матчу у відборі на ЧС-2022, звівши всі 5 поєдинків унічию;

• Україна виграла обидва гостьові матчі у Чехії (1:2 та 0:4);

• До збірної України довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з Шахтаря та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із Зорі.

• Останній матч команди провели в груповому раунді Ліги націй 2018 року. Матч завершився перемогою українців 1:0.

• Перед матчем збірну України покинули: Андрій Пятова, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу обох команд майже однакові. Перемога України - 2,77, перемога Чехії - 2,62, нічия - 3,40.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.