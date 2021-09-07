Кочергін: Буду робити все, щоб допомогти збірній України

Півзахисника Зорі Владислава Кочергіна добре прийняли в стані збірної України.

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Про це він заявив порталу Футбол News.

"Викликом в збірну зрадів, дуже приємно тут перебувати. Атмосфера хороша, усі прийняли нормально. Я добре знайомий з Сашком Тимчиком, тому більше часу проводили з ним. Буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб допомогти збірній України домогтися гарного результату", - сказав Кочергін.