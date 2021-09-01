Стало відомо, хто отримав номер Мессі в Барселоні

Номер Мессі перейшов до Фаті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ансу Фаті отримав футболку з десятим номером, під яким раніше в складі каталонського клубу грав Ліонель Мессі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

18-річний Фаті знаходиться в системі синьо-гранатових з 2012 року, на початку позаминулого сезону почав виступи за першу команди. У складі Барселони провів 43 матчі, забив 13 голів і віддав 5 асистів.

Відзначимо, що Мессі перейшов з Барселони в ПСЖ після 16 сезонів в іспанському клубі.

Раніше, Тоттенгем підписав захисника Барселони.