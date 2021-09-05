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Миколенко покинув розташування збірної України

Сьогодні 16:57 961 0
Раніше у розташування свої клубів повернулося сім гравців
Миколенко покинув розташування збірної України
#Збірна України, #Миколенко, #Петраков

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України після матчу з Францією здійснив ротацію у національній команді перед товариським матчем з Чехією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До семи гравців, які вже відправилися у розташування своїх клубів додався Віталій Миколенко. Таке рішення прийняв головний тренер команди Олександр Петраков.

  АктуальноЧому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом

Таким чином, зараз у розташуванні синьо-жовтих - 19 виконавців.

Склад збірної України на товариський матч із Чехією:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники:  Микола Шапаренко (Динамо Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва — Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

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