Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не вписується у тактичну схему національної команди.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

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"Маліновський знову не потрапив до основи. Що з ним відбувається? Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі", - відзначив Петраков.