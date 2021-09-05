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Петраков: Маліновський образився, що не потрапив у стартовий склад

Сьогодні 11:44 842 0
Олександр Петраков прокоментував непотрапляння Руслана Маліновського у стартовий склад збірної України на матч проти Франції
Петраков: Маліновський образився, що не потрапив у стартовий склад
#УАФ, #Петраков

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не вписується у тактичну схему національної команди.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Важливо: Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

"Маліновський знову не потрапив до основи. Що з ним відбувається? Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022.

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