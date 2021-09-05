Дешам пояснив нічию зі збірною України

Збірна Франція провалила стартову тактичну схему на початку матчу зі збірною України.

Про це розповів головний тренер французів Дідьє Дешам.

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"Ми розпочали матч з однією тактичною схемою, але вона провалилася. У другому таймі ми змінили розстановку, і це принесло свої плоди. Ми бачили, що до перерви українська команда мала певну перевагу на окремих ділянках поля. Ми мали реагувати. Суперник організував нам проблеми. Ми прийняли цей бій", — заявив Дешам.