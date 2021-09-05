 Петраков: Катар – це моя мрія | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2987 1
Збірна України посіла шосте місце у загальномедальному заліку Паралімпіади-2020
Сьогодні 08:29 1793
Україна - Франція 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:27 590
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 08:17 181771 4
Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:37 4053 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 04:00 7197
Збірні Туреччини та Нідерландів здобули впевнені перемоги. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:54 1190
Україна - Франція 1:1. Як це було
Вчора 23:40 50589 2
Андронов: Зовсім незрозуміло, чому Україну очолив Петраков
Вчора 21:10 2394 1
Ботурчук здобула третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо
Вчора 13:42 851
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 1145 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Вчора 12:51 1173
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 754 1
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
03.09.2021 21:01 1009
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону Valeriy Ruchka
03.09.2021 17:24 537
Прямі трансляції
Навколо спорту

Петраков: Катар – це моя мрія

Сьогодні 08:12 319 0
Олександр Петраков прокоментував матч проти збірної Франції
Петраков: Катар – це моя мрія
Фото - УАФ
#Петраков

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після матчу з Францією має шанси на вихід з групи.

Про це розповів в. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков.

"Перш за все хочу подякувати хлопцям за цю нічию. У нас шанси ще є. Ми в грі. Як вдалось втриматись на плаву? Все завдяки хлопцям. Ми поговорили. Я поговорив з Караваєвим, щоб він не переживав. Іншим хлопцям теж сказав, що є і їхня провина.

Як налаштовував команду? Що сказав? Я ніколи слова не підбираю. Все завжди спонтанно. Що є, то є. Говорю від душі, а там вже що вийде. Слова нехай залишаться в роздягальні хлопцям. Значить щось вийшло. Хлопці все виконували. Чесно скажу, я дуже сильно переживав, але хлопці мене прийняли. Дуже досвідчені хлопці. Вони мені допомогли. Ярмоленко, Пятов...

Важливо: Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

Я дуже хочу подякувати Андрію Шевченку і його хлопцям-італійцям за все, що вони зробили протягом останніх 5-ти років. Вони дуже допомогли хлопцям. І мені допомогли. Розумієте, від хорошого не варто відмовлятися. Футболісти за Шевченка грали 5-3-2. Вони 5-4-1 не грали до мене. Весь мій штаб допомагав мені, 40 хвилин присвятили тактиці і стандартам.

Катар – це моя мрія. Я двічі вже грав на чемпіонатах світу з молодіжними збірними. Мені не цікаво, якщо я туди не потраплю. Не цікаво. Що ж я тоді роблю, якщо туди не потраплю. Я й хлопцям кажу: "Там класно! Жити хочеться", – сказав Петраков в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022.

Коментарі ()