Петраков: Катар – це моя мрія

Збірна України після матчу з Францією має шанси на вихід з групи.

Про це розповів в. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков.

"Перш за все хочу подякувати хлопцям за цю нічию. У нас шанси ще є. Ми в грі. Як вдалось втриматись на плаву? Все завдяки хлопцям. Ми поговорили. Я поговорив з Караваєвим, щоб він не переживав. Іншим хлопцям теж сказав, що є і їхня провина.

Як налаштовував команду? Що сказав? Я ніколи слова не підбираю. Все завжди спонтанно. Що є, то є. Говорю від душі, а там вже що вийде. Слова нехай залишаться в роздягальні хлопцям. Значить щось вийшло. Хлопці все виконували. Чесно скажу, я дуже сильно переживав, але хлопці мене прийняли. Дуже досвідчені хлопці. Вони мені допомогли. Ярмоленко, Пятов...

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Я дуже хочу подякувати Андрію Шевченку і його хлопцям-італійцям за все, що вони зробили протягом останніх 5-ти років. Вони дуже допомогли хлопцям. І мені допомогли. Розумієте, від хорошого не варто відмовлятися. Футболісти за Шевченка грали 5-3-2. Вони 5-4-1 не грали до мене. Весь мій штаб допомагав мені, 40 хвилин присвятили тактиці і стандартам.

Катар – це моя мрія. Я двічі вже грав на чемпіонатах світу з молодіжними збірними. Мені не цікаво, якщо я туди не потраплю. Не цікаво. Що ж я тоді роблю, якщо туди не потраплю. Я й хлопцям кажу: "Там класно! Жити хочеться", – сказав Петраков в ефірі Футбол 1.