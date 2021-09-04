 Оновилася трансферна вартість гравців УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Новачки Шахтаря найбільше подорожчали серед гравців УПЛ

Сьогодні 11:59 436 0
На 300 тисяч євро більше оцінили Артема Довбика
Новачки Шахтаря найбільше подорожчали серед гравців УПЛ
#УПЛ, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Transfermarkt.

Оновилися трансферні вартості гравців української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Transefmarkt.

Найбільше виросли в ціні 3 новачка Шахтаря - Педріньйо, ціна якого піднялася на 2 млн євро і тепер становить 17 млн, Марлон (+3,5 млн, вартість - 10 млн євро) і Лассіна Траоре (+2,5 млн, 9 млн євро) .

Новачка Динамо Вітіньо тепер оцінюють в 5 млн євро (+1,5 млн до колишньої вартості).

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На 500 тисяч піднялася вартість голкіпера Ворскли Дмитра Різника - тепер його оцінюють в 1,5 млн євро.

На 300 тисяч євро більше оцінили Артема Довбика (1,8 млн євро) і Михайла Мудрика (900 тисяч євро).

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