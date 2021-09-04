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Манчестер Юнайтед не вистачає футболок Роналду через високий попит

Сьогодні 12:13 311 0
Деяким майки доставлять в жовтні
Манчестер Юнайтед не вистачає футболок Роналду через високий попит
#Роналду, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед і adidas не можуть задовольнити попит уболівальників на футболки з ім'ям Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Усі репліки домашньої і виїзної футболки наразі розпродані. Третього комплекту теж немає в наявності. Зараз можна придбати лише точну копію ігрової майки МЮ.

  АктуальноМанчестер Юнайтед просив британський уряд скасувати карантин для Роналду

Деяким уболівальникам, які замовили футболку онлайн, прийшло повідомлення про те, що замовлення буде доставлено в жовтні.

Раніше Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

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