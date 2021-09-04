Манчестер Юнайтед не вистачає футболок Роналду через високий попит

Джерело - Manchester Evening News.
Манчестер Юнайтед і adidas не можуть задовольнити попит уболівальників на футболки з ім'ям Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Усі репліки домашньої і виїзної футболки наразі розпродані. Третього комплекту теж немає в наявності. Зараз можна придбати лише точну копію ігрової майки МЮ.
Актуально: Манчестер Юнайтед просив британський уряд скасувати карантин для Роналду
Деяким уболівальникам, які замовили футболку онлайн, прийшло повідомлення про те, що замовлення буде доставлено в жовтні.