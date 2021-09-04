Манчестер Юнайтед просив британський уряд скасувати карантин для Роналду

 МЮ просив британський уряд скасувати карантин для Роналду | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України
Вчора 21:38 4897 5
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
Сьогодні 09:26 5259
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 09:19 169194 4
Україна - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:05 3956
Мажула завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 06:37 405
Цвєтов став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 06:26 457
Збірна України програла Сербії на чемпіонаті Європи
Вчора 23:32 1486
Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open
Вчора 23:26 2011 2
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Вчора 22:54 1133
Донбас зазнав поразки від Рунгстеда на старті Ліги чемпіонів
Вчора 22:12 1384
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зваблива Ольга Харлан показала всі свої олімпійські медалі
Зваблива Ольга Харлан показала всі свої олімпійські медалі Андрій Твердохліб
02.09.2021 19:37 2557
Олександр Хижняк одружився
Олександр Хижняк одружився Андрій Твердохліб
02.09.2021 14:14 1738
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
02.09.2021 13:22 1297
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
02.09.2021 13:10 2512
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
02.09.2021 11:18 3007
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2021 10:51 3750
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу Андрій Твердохліб
02.09.2021 10:19 2193
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд Андрій Твердохліб
02.09.2021 00:21 4006
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України Valeriy Ruchka
01.09.2021 18:43 1259
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану Valeriy Ruchka
01.09.2021 17:21 3924 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Манчестер Юнайтед просив британський уряд скасувати карантин для Роналду

Сьогодні 08:58 274 0
Роналду зможе приступити до тренувань з лише після 5-денного карантину
Манчестер Юнайтед просив британський уряд скасувати карантин для Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Роналду, #АПЛ

Джерело - Manchester Evening News.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду змушений пройти 5-денний карантин, після прильоту до Англії.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

"Червоні дияволи" зробили запит в британський Уряд з проханням скасувати карантин для португальця, але отримали відмову.

  Актуально: Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса

У найкращому випадку Роналду зможе приєднатися до МЮ в середу - за три дні до гри проти Ньюкасла в АПЛ, яка відбудеться на Олд Траффорд.

Очікується, що Кріштіану дебютує за колишній клуб в цьому матчі. Якби він не покинув розташування збірної раніше, то не встиг би пройти карантин до цієї гри.

Раніше Роналду отримав ігровий номер у Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()