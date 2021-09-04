Манчестер Юнайтед просив британський уряд скасувати карантин для Роналду

Джерело - Manchester Evening News.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду змушений пройти 5-денний карантин, після прильоту до Англії.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
"Червоні дияволи" зробили запит в британський Уряд з проханням скасувати карантин для португальця, але отримали відмову.
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У найкращому випадку Роналду зможе приєднатися до МЮ в середу - за три дні до гри проти Ньюкасла в АПЛ, яка відбудеться на Олд Траффорд.
Очікується, що Кріштіану дебютує за колишній клуб в цьому матчі. Якби він не покинув розташування збірної раніше, то не встиг би пройти карантин до цієї гри.