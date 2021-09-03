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Фото дня. Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Сьогодні 15:24 Valeriy Ruchka 196 0
Фото дня. Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Джерело - Чемпiон.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії збірних після свого дубля в поєдинку проти Ірландії (2:1).

36-річний форвард покращив рекорд іранського нападника Алі Даеї, у якого 109 голів. На рахунку португальця ж 111 забитих м'ячів.

За це досягнення Роналду був внесений до Книги Гіннесса. Португалець отримав пам'ятний сертифікат.

"Спасибі Книзі рекордів Гіннеса. Мені завжди приємно, коли мене визнають світовим рекордсменом. Давайте доб'ємося ще кращого результату", - написав Роналду.

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