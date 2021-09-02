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Мбаппе через травму залишив розташування збірної Франції

Сьогодні 21:08 99 0
Лідер французів не зіграє проти збірної України
Мбаппе через травму залишив розташування збірної Франції
Фото Getty Images
#Мбаппе, #Франція, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишив розташування збірної Франції.

Про це повідомляє L'Equipe.

Форвард через травму не зможе допомогти національній команді в найближчих матчах.

Мбаппе отримав травму в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 зі збірною Боснії і Герцеговини. Француз відчув біль в грі і був замінений наприкінці зустрічі.

Сьогодні, 2 вересня, форвард пройшов медичне обстеження, після чого було прийнято рішення про його подальшу участь в наступних матчах.

Таким чином, Мбаппе не зможе взяти участь у поєдинку відбору на ЧС-2022 Україна - Франція, який відбудеться в Києві у суботу, 4 вересня.

Раніше в збірну Франції були викликані Маттео Гендузі і Адріан Рабйо.

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