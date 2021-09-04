Венгер запропонував ввести відпустку для гравців після турнірів збірних

Джерело - Daily Mail.
Глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер запропонував внести зміни до цьогорічного календаря матчів збірних.
Про це він розповів порталу Daily Mail.
Ідея Венгера полягає в тому, щоб проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2028-го.
Спеціаліст наполягає на тому, що після такого рішення кількість матчів не збільшиться, а після фінальних стадій турніру буде обов'язковий період відпочинку - мінімум 25 днів.
Раніше Венгер запропонував зменшити кількість відбіркових матчів до ЧС.