Венгер запропонував ввести відпустку для гравців після турнірів збірних

Мінімальний термін 25 днів

Джерело - Daily Mail.

Глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер запропонував внести зміни до цьогорічного календаря матчів збірних.

Про це він розповів порталу Daily Mail.

Ідея Венгера полягає в тому, щоб проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2028-го.

Спеціаліст наполягає на тому, що після такого рішення кількість матчів не збільшиться, а після фінальних стадій турніру буде обов'язковий період відпочинку - мінімум 25 днів.

Раніше Венгер запропонував зменшити кількість відбіркових матчів до ЧС.