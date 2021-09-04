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Венгер запропонував ввести відпустку для гравців після турнірів збірних

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Мінімальний термін 25 днів
Венгер запропонував ввести відпустку для гравців після турнірів збірних
#Венгер, #ФІФА

Джерело - Daily Mail.

Глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер запропонував внести зміни до цьогорічного календаря матчів збірних.

Про це він розповів порталу Daily Mail.

Ідея Венгера полягає в тому, щоб проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2028-го.

Спеціаліст наполягає на тому, що після такого рішення кількість матчів не збільшиться, а після фінальних стадій турніру буде обов'язковий період відпочинку - мінімум 25 днів.

Раніше Венгер запропонував зменшити кількість відбіркових матчів до ЧС.

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