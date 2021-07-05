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Венгер запропонував зменшити кількість відбіркових матчів до ЧС

Сьогодні 14:29 249 0
Фахівець пропонує зменшити число відбіркових матчів з 10 до 7
Венгер запропонував зменшити кількість відбіркових матчів до ЧС
#Венгер, #ФІФА

Джерело - Kicker.

Глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер запропонував зменшити кількість перерв для збірних.

Відповідну заяву він зробив порталу Kicker.

"Я виступаю за одну перерву на матчі збірних, максимум за дві, замість нинішніх п'яти. Нехай збірні збираються в жовтні, за місяць проводять 7 відбіркових матчів, а потім проводять фінальний турнір в червні", - заявив фахівець.

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"Це призведе до меншого числа роз'їздів для гравців, дасть більше ясності, знизить кількість травм. Ми хочемо скоротити кількість ігор, це дуже важливо, так ми зможемо бачити стан гравців", - сказав Венгер.

Нагадаємо, ФІФА дискваліфікувала російського футболіста через допінг.

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