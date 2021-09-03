Рібері може перебратися до чемпіонату Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Фіорентини Франк Рібері, який знаходиться в статусі вільного агента, зацікавив турецький Карагюмрюк.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Послугами досвідченого футболіста цікавиться також італійська Салернітана.
Клуб Суперліги запропонував французу угоду до 2023 року, а Салернітана - до 2022 року (1,5 млн + бонуси).
Раніше зазначалося, що сам футболіст вважає за краще продовжити кар'єру в Серії А.
Раніше повідомлялося, що Франк також веде переговори з Вероною.