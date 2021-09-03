Рібері може перебратися до чемпіонату Туреччини

Досвідченим півзахисником зацікавилися ще два клуби

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Фіорентини Франк Рібері, який знаходиться в статусі вільного агента, зацікавив турецький Карагюмрюк.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Послугами досвідченого футболіста цікавиться також італійська Салернітана.

Клуб Суперліги запропонував французу угоду до 2023 року, а Салернітана - до 2022 року (1,5 млн + бонуси).

Раніше зазначалося, що сам футболіст вважає за краще продовжити кар'єру в Серії А.

Раніше повідомлялося, що Франк також веде переговори з Вероною.