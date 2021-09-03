Новачок Серії А може підписати Рібері

Легендарний француз шукає собі новий клуб

Новачок Серії А Салернітана проявляє інтерес до легендарного французького півзахисника Франка Рібері.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Переговори між сторонами просуваються успішно. Але надалі є сумніви з приводу того, чи зможуть клуб і гравець домовитися по фінансову сторону питання.

Попереднім клубом Рібері була Фіорентина, за яку він виступав в 2019-2021 роках. Влітку 38-річний гравець покинув клуб на правах вільного агента, але завершувати кар'єру поки не бажає. Раніше до Рібері проявляла інтерес Верона.