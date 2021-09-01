Француз, нібито, погодив вже встиг узгодити умови особистого контракту

Колишній півзахисник Фіорентини Франк Рібері, який знаходиться в статусі вільного агента, знайшов новий клуб в Італії.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.

Француз погодив умови особистого контракту з Вероною.

Варто відзначити, що Рібері тренувався з мюнхенською Баварією і був близький до повернення в мюнхенський клуб, але француз все-таки відмовився від варіанту з поверненням до Баварії.

Нагадаємо, останнім клубом Рібері була італійська Фіорентина. У минулому сезоні за фіалок француз провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами і шістьма результативними передачами. Після закінчення сезону Фіорентина не стала пропонувати новий контракт футболістові.

Раніше, Верона програла Інтеру у 2 турі Серії А.