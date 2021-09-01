Петраков пояснив заміну Яремчука

Джерело - uaf.ua.
Форвард збірної України Роман Яремчук не міг відіграти повний матч проти Казахстану.
Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.
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"Чому замінили Яремчука? Рома перехворів, зробив щеплення від коронавірусу у своєму клубі. Останній матч чемпіонату він пропустив. У нього піднялася температура, така особливість організму. Він ще в перерві мені сказав, що довго грати не зможе", - відзначив Петраков.
Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.