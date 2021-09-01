 Петраков пояснив заміну Яремчука | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном
Сьогодні 18:53 20507 22
Казахстан - Україна 2:2. Огляд матчу
Сьогодні 20:56 767
Світоліна вийшла у третє коло US Open
Сьогодні 20:45 1217
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
Сьогодні 20:43 1837
Харатін став гравцем Легії
Сьогодні 20:29 384
Визначився найкращий гравець збірної України у матчі проти Казахстану
Сьогодні 20:13 1440
Петраков: На юнацькому рівні таких помилок не допускають
Сьогодні 19:55 1563 2
Лідери збірної України пропустять матч проти Франції
Сьогодні 19:12 2097 2
Казахстан - Україна 2:2. Як це було
Сьогодні 18:52 24413 3
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану
Сьогодні 17:21 2535 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу Андрій Дунець
30.08.2021 18:49 2356
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
30.08.2021 18:06 4435
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:49 3112 5
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:01 925
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду Valeriy Ruchka
30.08.2021 15:35 1084
Прямі трансляції
Навколо спорту

Петраков пояснив заміну Яремчука

Сьогодні 22:12 379 0
Олександр Петраков прокоментував ста Романа Яремчука
Петраков пояснив заміну Яремчука
Фото - УАФ
#Україна, #Петраков, #Яремчук

Джерело - uaf.ua.

Форвард збірної України Роман Яремчук не міг відіграти повний матч проти Казахстану.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

Актуально: Яремчук забив 11-й гол за збірну України

"Чому замінили Яремчука? Рома перехворів, зробив щеплення від коронавірусу у своєму клубі. Останній матч чемпіонату він пропустив. У нього піднялася температура, така особливість організму. Він ще в перерві мені сказав, що довго грати не зможе", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

Коментарі ()