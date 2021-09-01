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Яремчук: Мій гол нікому не потрібен

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Роман Яремчук прокоментував матч проти Казахстана
Яремчук: Мій гол нікому не потрібен
#Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Форвард Роман Яремчук розчарований нічиєю зі збірною Казахстану у матчі відбору на ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Був важливий результат, тому гра провальна, бо втратили очки. Думаю, всі бачили, що тут говорити. Було важливо брати три очки, тому це катастрофа. Кінець відбору? Я не знаю. Не хочу говорити гучні слова.

Актуально: Яремчук забив 11-й гол за збірну України

Мій красивий гол? Нікому він не потрібен. Краще б ми три очки взяли, ніж я забив. Я навіть не повірив, адже ми забили на 93-й хвилині... Потрібно було грати простіше", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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