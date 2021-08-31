Український арбітр Катерина Монзуль є найкращим арбітром української Прем'єр-ліги.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Немає сумнівів, що Монзуль прийняла правильне рішення. У нас багато арбітрів судять за обставинами, а вона - за правилами. Відмашка Марлона - жовта, другий фол - жовта. В її діях я не бачу упередженого ставлення. Будь-хто може помилятися, але головне, щоб без упередженості.

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Я не бачу помилок Монзуль в матчі з Минаєм.

Багато з функціонерів клубів відзначають, що в її діях бувають помилки, але немає системної упередженості. Я згоден з тим, що Монзуль зараз - найкращий арбітр України", - сказав Циганик.