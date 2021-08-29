Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграв унічию з Минаєм у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 29 серпня
Голи: 0:1 - 34 Траоре, 1:1 - 76 Ахмедзаде
Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Горін, Гончар, Синьогуб, Білоног, Селезньов, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхі
Запасні: Пеньков, Коваленко, Кулієв, Вишневський, Байдал, Книш, Матіч, Хахльов, Семенко
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Траоре, Ісмаїлі
Запасні: Шевченко, Вітао, Майкон, Мудрик, Патрік, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан
Попередження: Марлон 9, Марлон 15, Марлос 57, Гончар 58, Кулієв 90+1, Кулієв 90+6
Червоні картки: Марлон 15 - друга жовта, Кулієв 90+6 - друга жовта, Додо 90+6
Нагадаємо, Верес на виїзді розгромив Десну.