Срна: Вилучення Марлона не було, це помилка арбітра

Матч УПЛ Минай - Шахтар завершився внічию 1:1 через те, що арбітр Катерина Монзуль на старті зустрічі не справедливо вилучила захисника Марлона.

Про це заявив директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна.

"На жаль, нам не вдалося порадувати вболівальників в День шахтаря і День міста Донецька - завжди в ці дні матчі даються нам непросто. Ми грали після складного поєдинку з Монако і втратили важливі очки, але якщо ці два пункти - ціна, яку ми повинні були заплатити за потрапляння в Лігу чемпіонів, то я згоден, ми повинні це прийняти. Що стосується гри, то на її хід сильно вплинуло вилучення Марлона на самому початку.

Вважаю, що ні в першому, ні в другому випадку жовтих карток не було. На мій погляд, арбітр допустила помилку. І ця помилка вплинула на суддівство в подальшому. В епізоді в штрафному з Вітао, вважаю, пенальті в наші ворота швидше був, ніж не було. А в цілому, при всій повазі до суперника, ми повинні були показувати характер і обіграти Минай навіть вдесятьох. Ми повинні бути великими і в перемогах, і в невдачах.

Уболівальники чекають від нас перемог і красивий футбол, чекають справжній Шахтар, який вони люблять. І ми повинні разом багато працювати, щоб вболівальники побачили справжній Шахтар. Після збірних, з 11 вересня по 2 жовтня ми проведемо 7 ігор за 21 день. Думаю, в цих матчах ми побачимо справжній Шахтар", - сказав Срна.