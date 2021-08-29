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УПЛ. Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм у 6 турі

Сьогодні 18:58 939 1
Поєдинок завершився з рахунком 1:1
УПЛ. Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм у 6 турі
#Минай, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграв унічию з Минаєм у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. "Гірники" грали у меншості з 15-ї хвилини через вилучення Марлона.

Ласіна Траоре відкрив рахунок на 34-й хвилині матчу, проте Рустам Ахмедзаде відновив паритет і приніс своїй команді один заліковий пункт.

Обидві команди завершували поєдинок в неповному складі. З поля були вилучені Ельдар Кулієв та Додо.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 29 серпня

Минай - Шахтар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Траоре, 1:1 - 76 Ахмедзаде

Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Горін, Гончар, Синьогуб, Білоног, Селезньов, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхі

Запасні: Пеньков, Коваленко, Кулієв, Вишневський, Байдал, Книш, Матіч, Хахльов, Семенко

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Траоре, Ісмаїлі

Запасні: Шевченко, Вітао, Майкон, Мудрик, Патрік, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан

Попередження: Марлон 9, Марлон 15, Марлос 57, Гончар 58, Кулієв 90+1, Кулієв 90+6

Червоні картки: Марлон 15 - друга жовта, Кулієв 90+6 - друга жовта, Додо 90+6

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