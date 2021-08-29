Швеція - Іспанія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Швеція зустрінеться з Іспанією.
Матч відбудеться у четвер, 2 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Швеція зустрінеться з Іспанією.
Матч відбудеться у четвер, 2 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.