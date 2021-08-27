Манчестер Сіті відмовився від трансферу Роналду

Кріштіану Роналду не перейде у Манчестер Сіті

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не перейде у Манчестер Сіті.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

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За даними джерела, Манчестер Сіті прийняв рішення відмовитися від переговорів з Кріштіану Роналду.

"Особисті умови контракту не були узгоджені, то ж саме стосується і суми, яку потрібно було заплатити Ювентусу", - написав Романо.

Водночас стало відомо, що фаворитом у боротьбі за португальця є інший клуб з Манчестера - Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду покине Ювентус.