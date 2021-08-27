Манчестер Юнайтед працює над трансфером Роналду

Манчестер Юнайтед вже веде переговори щодо контракту з 36-річним португальцем Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє The Athletic.

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Єдиним претендентом на форварда Ювентуса вважався Ман Сіті, однак Юнайтед вирішив втрутитися в боротьбу. Уле Гуннар Сульшер також підтвердив наміри клубу.

"У нас завжди було хороше спілкування з Кріштіану. Я знаю, що Бруно також розмовляв з ним, і він знає наші почуття до нього. Якщо він коли-небудь збирається піти з Ювентуса, то знає, що ми тут", – відзначив Сульшер.