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Манчестер Юнайтед працює над трансфером Роналду

Сьогодні 17:14 368 0
Уле Гуннар Сульшер зацікавлений у переході Кріштіану Роналду
Манчестер Юнайтед працює над трансфером Роналду
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Роналду

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед вже веде переговори щодо контракту з 36-річним португальцем Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє The Athletic.

Важливо: Аллегрі підтвердив відхід Роналду

Єдиним претендентом на форварда Ювентуса вважався Ман Сіті, однак Юнайтед вирішив втрутитися в боротьбу. Уле Гуннар Сульшер також підтвердив наміри клубу.

"У нас завжди було хороше спілкування з Кріштіану. Я знаю, що Бруно також розмовляв з ним, і він знає наші почуття до нього. Якщо він коли-небудь збирається піти з Ювентуса, то знає, що ми тут", – відзначив Сульшер.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду покине Ювентус.

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