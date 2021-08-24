Роналду хоче перейти у Манчестер Сіті до закриття трансферного вікна

Джерело - lequipe.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Про це повідомляє L'Equipe.
Португальський футболіст має намір продовжити кар'єру у Манчестер Сіті. Перехід Роналду в стан "місцян" може відбутися в нинішнє трансферне вікно.
Відзначимо, що літнє вікно в Англії буде закрито 31 серпня.
Нагадаємо, португалець перебрався в Ювентус влітку 2018 року. У минулому сезоні він провів за команду 44 матчі, забивши 36 голів і зробивши п'ять результативних передач.
Раніше повідомляли, що Кріштіану хоче покинути Ювентус до кінця місяця.