Ліга чемпіонів. Шахтар - Монако 2:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! ШАХТАР ВИХОДИТЬ ДО ГРУПОВОГО ЕТАПУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ!

120' Намагалися "гірники" втіки у контратаку, але передача на Додо не дійшла.

120' Три хвилини додав арбітр до другого овертайма.

119' Фернандо у штрафному майданчику намгався пробити у ближній кут, але удар прийшовся у руки голкіперу.

118' Роберто Де Дзербі отримав жовту картку від арбітра.

117' Подвійна заміна в складі Монако. Замість Енріке та Чуамені на поле вийшли Якобс та Дісасі.

115' 5 хвилин відділяють Шахтар від Ліги чемпіонів.

114' ГОООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі! Фернандо втікав у контратаку, Мудрик підібрав м'яч, пройшов Агілара і намагався прострілити у центр, але французький захисник підставив ногу і м'яч рикошетом перелетів за комірець воротарю.

113' Фернандо зірвав контратаку, збивши Діопа у центрі поля. Жовта для бразильського нападника.

111' Відбилися "гірники", але на підобрі знову футболісти Монако.

110' Пішла подача у штрафний майданчик Шахтаря, але Марлон вибив м'яч на кутовий.

109' Маріпан класно у підкаті відібрав м'яч у Фернандо, але зараз захисник накульгує, можлива травма у оборонця Монако.

108' Розіграли штрафний "гірники", проте пробити по воротах не вдалося.

107' Фернандо пішов у дриблінг і пройшов декількох захисників. Бадіашіле лише з порушенням зупинив бразильця. Жовта картка для француза.

106' Другий додатковий тайм розпочався!

Завершуєтсья перший овертайм. 15 хвилин до серії пенальті.

105' Кривцов отримав відкладену жовту картку.

105' Майкон збив Фофану у центрі поля. Штрафний удар для Монако.

104' Фолланд знову пробивав по воротах Шахтаря, але знову невдалий удар від німця.

102' Контролють гравці Шахтаря м'яч, не дуже поспішають в атаку "гірники".

100' Подвійна заміна в складі Шахтаря. Замість Траоре та Вітао на поле вийшли Фернандо та Кривцов.

99' Діоп збив Додо на фланзі, чимало фолів у нас на початку додаткового часу.

98' Заміна в складі Монако. Замість Сідібе на поле вийшов Агілар.

97' Ісідор тепер лежить на полі, головами вони зіткнулися з Марлоном. Знову медична допомога потрібна грацю Монако.

96' Сідібе на газоні опинився, медики на полі допомогають зараз французу.

95' Мудрик пішов у дриблінг проти Сідібе, проте лише кутовий він заробив.

94' Пожежа у штрафному майданчику Монако, але пробити акцентовано по воротах суперника не вдалося.

93' Марлос запресингував Енріке на фланзі і заробив кутовий.

92' Сідібе виконував подау у штрафний майданчик, але Пятов без проблем забрав м'яч у руки.

91' Перший овертайм розпочався!

Основний час завершується! Нас чекають ще два тайми по 15 хвилин.

90' Фоланд знову з чудової позиції пробивав, але в неймовірному стрибку Пятов знову рятує Шахтар.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Пожежа у штрафному майданчику Шахтаря, пішов простріл з правого флангу, але ні Фолланд ні Ісідор не змогли замкнути цей пас.

88' У штрафному майданчику Діоп упав, сигналізують про пенальті гравці Монако, проте арбітр вказує на те, що потрібно продовжувати гру.

87' Ісідор класну передачу віддавав на Фоланда, проте німець пробив набагато вище воріт.

86' Заміна в складі Шахтаря. Тарас Степаненко змінив Маркоса Антоніо на полі.

85' Пішла подача на ближню стійку, але Патрік вибив м'яч подалі.

84' Енріке отримав по ногах на фланзі, небезпечний штрафний удар для Монако.

83' Заміна в складі Шахтаря. Замість Манора Соломона на поле вийшов Михайло Мудрик.

82' Діоп класно пробивав у дальній кут, Пятов парирував цей удар, після чого Ісмаїлі вибив м'яч в аут.

81' Тепер Фофана наступив на ногу Патріку грубо, жовтка картка для француза.

80' Соломон порушив правила проти Сідібе і бурхливо арбітру висував претензії за що отримав жовту картку.

79' По черзі зараз контролюють м'яч Шахтар та Монако і загалом обидві команди активізувалися, схоже, що ніхто не хоче грати додатковий час.

77' Подвійна заміна в складі Монако. Замість Бен-Єддера та Головіна на поле вийшли Ісідор та Діоп.

75' Перевіряли арбітри епізод на рахунок можливого офсайду, проте гол чистий, Шахтар відновив нічийний рахунок за підсумками двох матчів.

74' ГОООООООЛ! Шахтар відіграє один м'яч. Класно Патрік віддав на Траоре, той відпасував назад, бразилець покотив на Марлоса, який у дотик поклав м'яч у ближній кут воріт.

72' Головін впав у штрафному майданчика Шахтаря у боротьбі з Додо, проте арбітр продемонстрував жовту картку росіянину за симуляцію.

71' Заміна в складі Монако. Замість Мартінша на поле вийшов Жан Лукас.

70' Медики на полі, надають допомогу французькому нападнику.

68' Марлон небезпечно зіграв проти Бен-Єддера за шо отримав жовту картку.

67' Мартінш віддав класну передачу у штрафний майданчик на Фоланда, той пробивав по воторах, але м'яч пішов вище воріт.

66' Заміна в складі Шахтаря. Замість Тете на поле вийшов Марлос.

64' Перехопили монегаски м'яч, Бен-Єддер виходив один на один, проте Пятов урятував свою команду.

63' Тете завдавав удар з-за меж штрафного майданчика, але дуже невдало вийшов цей удар.

61' Пробивав Патрік, проте м'яч вище воріт полетів.

60' Патрік втікав від Чуамені і заробив небезпечний штрафний біля воріт суперника.

58' Пішла подача, але монегаски відбилися.

57' Додо виконував простріл, але м'яч до Траоре не дійшов, буде кутовий.

55' Головін виконував подачу, Мартінш пробивав після відскоку, але м'яч прийшовся у захисників.

54' Тете грубо збив Головіна, жовта картка для бразильського вінгера.

52' Класно Соломон отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар у ізраїльтянина вийшов вкрай невдалим.

51' Пішла подача на Вітао, який намагався скидувати у центр, але монегаски відбилися.

50' На двох захисників пішов Ісмаїлі, який змінив Матвієнка по перерві, і заробив небезпечний штрафний.

49' Антоніо намагався втікти у контратаку, але програв боротьбу Сідібе і порушив правила.

48' Пробивав Головін, але трохи вище воріт полетів м'яч.

47' Тете порушив правила проти Головіна перед своїм штрафним майданчиком, небезпечний стандарт для Монако.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Шахтар поступається з рахунком 0:2 і наразі не виходить до групового етапу Ліги чемпіонів.

45' Вітао помилився з передачею на Пятова, Бен-Єддер один на один виходив, проте пробачив Шахтар, перекинувши м'яч повз ворота.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Патрік проривався до штрафного майданчика і впав у боротьбі з Мартіншом, проте свисток арбітра промовчав.

42' Траоре класно пішов від двох захисників і намагався віддати передачу на Соломона, але Сідібе перехопив цей пас.

41' Додо на фланзі грубо зіграв у підкаті за що отримав жовту картку.

39' Гол! Шахтар поступається 0:2. Енріке виконував простріл з лівого флангу, Бен-Єддер вискочив з-за спини Матвієенка і забив у порожні ворота.

38' Пішла подача зі штрафного, Бадіашіле опинився один перед воротами і пробивав повз Пятова, але пощастило "гірникам" - м'яч влучив у стійку.

37' Чуамені на газоні опинився після зіткення з Соломоном, проте обійшлося без втручання медиків.

35' По черзі команди контролюють м'яч, проте до гостроти поки не доходить.

33' Соломон пішов у обіграш двох на фланзі і зумів заробити штрафний удар.

31' Невдало розіграли корнер "гірники". Монако також не змогло втікти у контратаку, Майкон порушив правила.

30' Класно у контратаку вибігли гравці Шахтаря, але Соломон завозився з м'ячем у штрафному майданчику і в підсумку заробив лише кутовий.

28' Сідібе подавав з правого флангу, Головін пробивав по воротах, але удар вийшов не сильним, м'яч в руках Пятова.

26' Майкон грубо збив Енріке у центрі поля, проте суддя обмежився усним попередженням.

25' Розігрували "гірники" м'яч у центрі поля, але Траоре помилився з передачею, поки Шахтар не може дійти до ворот суперника.

23' Контролює Монако м'яч, вже не так активно вони йдуть вперед, проте варто зазначити, що у Шахтаря нічого попереду не вдається створити.

21' Мартінш пробивав з меж штрафного майданчика, проте Матвієнко заблокував цей удар.

19' Відновлено паритет за підсумками двох матчів, нагадаємо, що за новими правилами УЄФА виїзний гол не дає переваги.

18' Гол! Монако виходить вперед! Фоланд пробивав з гострого кута, Пятов парирував м'яч, але прямо на ногу Бен-Єддеру, який у дотик забив у дальній кут.

16' Сідібе пробивав з меж штрафного майданчика, але трохи вище воріт полетів м'яч.

15' Арбітр зробив зауваження Де Дзербі та його помічнику, дуже активна лава для запасних Шахтаря на перших хвилинах.

13' Фолланд знову грубо грає. Тепер він збив Матвієнка у підкаті. Арбітр продемонстрував німцю жовту картку.

11' Фолланд грубо зіграв проти Марлона у штрафному майданчику Шахтаря. Лікарі на полі надають бразильцю допомогу.

10' Контролює м'яч Шахтар на власній половині поля, проте до гостроти поки не доходить.

8' Фофана виконував дальню передачу на Головіна, але засильною вона вийшла, удар від воріт для Шахтаря.

6' Пробивав Майкон, але м'яч прийшовся у стінку.

5' Тете класно пішов від Бадіашіле, але проти гравця Шахтаря порушили правила, небезпечний фол.

4' Головін подавав з кутового, але удар Бадіашіле пішов вище воріт.

3' Фофана пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Марлон заблокував цей удар.

2' Додо боровся на фланзі з Енріке і зміг заробити для своєї команди удар від воріт.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Запасні: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентіньйо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Фернандо

Монако: Нюбель – Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке – Тчуамені, Фофана – Мартінш, Фолланд, Головін – Бен-Єддер

Запасні: Маєцкі, Лєнард, Фабрегас, Дісасі, Боаду, Лукас, Якобс, Агіляр, Матсіма, Матазо, Діоп, Ісідор

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар прийматиме французьке Монако.

Актуально: Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у середу, 25 серпня, о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 21:45.