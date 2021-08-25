Ліга чемпіонів. Шахтар - Монако 0:2. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

64' Перехопили монегаски м'яч, Бен-Єддер виходив один на один, проте Пятов урятував свою команду.

63' Тете завдавав удар з-за меж штрафного майданчика, але дуже невдало вийшов цей удар.

61' Пробивав Патрік, проте м'яч вище воріт полетів.

60' Патрік втікав від Чуамені і заробив небезпечний штрафний біля воріт суперника.

58' Пішла подача, але монегаски відбилися.

57' Додо виконував простріл, але м'яч до Траоре не дійшов, буде кутовий.

55' Головін виконував подачу, Мартінш пробивав після відскоку, але м'яч прийшовся у захисників.

54' Тете грубо збив Головіна, жовта картка для бразильського вінгера.

52' Класно Соломон отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар у ізраїльтянина вийшов вкрай невдалим.

51' Пішла подача на Вітао, який намагався скидувати у центр, але монегаски відбилися.

50' На двох захисників пішов Ісмаїлі, який змінив Матвієнка по перерві, і заробив небезпечний штрафний.

49' Антоніо намагався втікти у контратаку, але програв боротьбу Сідібе і порушив правила.

48' Пробивав Головін, але трохи вище воріт полетів м'яч.

47' Тете порушив правила проти Головіна перед своїм штрафним майданчиком, небезпечний стандарт для Монако.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Шахтар поступається з рахунком 0:2 і наразі не виходить до групового етапу Ліги чемпіонів.

45' Вітао помилився з передачею на Пятова, Бен-Єддер один на один виходив, проте пробачив Шахтар, перекинувши м'яч повз ворота.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Патрік проривався до штрафного майданчика і впав у боротьбі з Мартіншом, проте свисток арбітра промовчав.

42' Траоре класно пішов від двох захисників і намагався віддати передачу на Соломона, але Сідібе перехопив цей пас.

41' Додо на фланзі грубо зіграв у підкаті за що отримав жовту картку.

39' Гол! Шахтар поступається 0:2. Енріке виконував простріл з лівого флангу, Бен-Єддер вискочив з-за спини Матвієенка і забив у порожні ворота.

38' Пішла подача зі штрафного, Бадіашіле опинився один перед воротами і пробивав повз Пятова, але пощастило "гірникам" - м'яч влучив у стійку.

37' Чуамені на газоні опинився після зіткення з Соломоном, проте обійшлося без втручання медиків.

35' По черзі команди контролюють м'яч, проте до гостроти поки не доходить.

33' Соломон пішов у обіграш двох на фланзі і зумів заробити штрафний удар.

31' Невдало розіграли корнер "гірники". Монако також не змогло втікти у контратаку, Майкон порушив правила.

30' Класно у контратаку вибігли гравці Шахтаря, але Соломон завозився з м'ячем у штрафному майданчику і в підсумку заробив лише кутовий.

28' Сідібе подавав з правого флангу, Головін пробивав по воротах, але удар вийшов не сильним, м'яч в руках Пятова.

26' Майкон грубо збив Енріке у центрі поля, проте суддя обмежився усним попередженням.

25' Розігрували "гірники" м'яч у центрі поля, але Траоре помилився з передачею, поки Шахтар не може дійти до ворот суперника.

23' Контролює Монако м'яч, вже не так активно вони йдуть вперед, проте варто зазначити, що у Шахтаря нічого попереду не вдається створити.

21' Мартінш пробивав з меж штрафного майданчика, проте Матвієнко заблокував цей удар.

19' Відновлено паритет за підсумками двох матчів, нагадаємо, що за новими правилами УЄФА виїзний гол не дає переваги.

18' Гол! Монако виходить вперед! Фоланд пробивав з гострого кута, Пятов парирував м'яч, але прямо на ногу Бен-Єддеру, який у дотик забив у дальній кут.

16' Сідібе пробивав з меж штрафного майданчика, але трохи вище воріт полетів м'яч.

15' Арбітр зробив зауваження Де Дзербі та його помічнику, дуже активна лава для запасних Шахтаря на перших хвилинах.

13' Фолланд знову грубо грає. Тепер він збив Матвієнка у підкаті. Арбітр продемонстрував німцю жовту картку.

11' Фолланд грубо зіграв проти Марлона у штрафному майданчику Шахтаря. Лікарі на полі надають бразильцю допомогу.

10' Контролює м'яч Шахтар на власній половині поля, проте до гостроти поки не доходить.

8' Фофана виконував дальню передачу на Головіна, але засильною вона вийшла, удар від воріт для Шахтаря.

6' Пробивав Майкон, але м'яч прийшовся у стінку.

5' Тете класно пішов від Бадіашіле, але проти гравця Шахтаря порушили правила, небезпечний фол.

4' Головін подавав з кутового, але удар Бадіашіле пішов вище воріт.

3' Фофана пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Марлон заблокував цей удар.

2' Додо боровся на фланзі з Енріке і зміг заробити для своєї команди удар від воріт.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Запасні: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентіньйо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Фернандо

Монако: Нюбель – Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке – Тчуамені, Фофана – Мартінш, Фолланд, Головін – Бен-Єддер

Запасні: Маєцкі, Лєнард, Фабрегас, Дісасі, Боаду, Лукас, Якобс, Агіляр, Матсіма, Матазо, Діоп, Ісідор

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар прийматиме французьке Монако.

Актуально: Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у середу, 25 серпня, о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 21:45.