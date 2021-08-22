Збірна України повинна пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2022.

Про це розповів новий наставник національної команди Олександр Петраков.

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"Яке завдання від президента УАФ? Я собі сам поставив завдання. Мене не цікавить просто так працювати. Мені цікаві фінальні частини чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Мені цікаво потрапити в Катар", – заявив Петраков в ефірі каналу Футбол 1.