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Навколо спорту

Петраков: Мені цікаво потрапити в Катар

Сьогодні 22:12 220 0
Олександр Петраков прокоментував свою ціль у збірній України
Петраков: Мені цікаво потрапити в Катар
#Петраков

Джерело - Чемпіон.

Збірна України повинна пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2022.

Про це розповів новий наставник національної команди Олександр Петраков.

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"Яке завдання від президента УАФ? Я собі сам поставив завдання. Мене не цікавить просто так працювати. Мені цікаві фінальні частини чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Мені цікаво потрапити в Катар", – заявив Петраков в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України здобула три очки у трьох стартових турах відбору на чемпіонат світу.

Раніше, Петраков став головним тренером збірної України.

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