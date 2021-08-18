Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером збірної України став Олександр Петраков.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрезидент УАФ Василь Орлецький.

Деталі контракту наразі невідомі. 64-річний фахівець замінив на цій посаді Андрія Шевченка, який не став продовжувати контракт після п'яти років на чолі головної команди.

Нагадаємо, Петраков довгий час очолював збірні України різних вікових категорій, а в 2019 році привів команду U-20 до перемоги в чемпіонаті світу. У дорослому футболі спеціаліст працював переважно помічником головного тренера та очолював команди нижчих ліг.