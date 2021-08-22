Михайличенко: Петраков заслужив свій шанс

Олександр Петраков отримав шанс попрацювати на найвищому рівні.

Про це розповів співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко.

"Після закінчення роботи Шевченка будь-яка кандидатура - свіжий ковток повітря, тому що нова людина. Петраков працював зі збірними, все-таки чемпіон світу. Це шанс спробувати себе на найвищому рівні, він його отримав, чесно кажучи, заслужив.

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Дуже непроста ситуація. Але думаю, що він зможе впоратися з цією ситуацією. Він дуже добре розуміє, що потрібно робити, як це робити.

Звичайно, різниця між молодіжним футболом і дорослим є. Я працював з юнаками, молодіжною, головною збірною - тому можу про це сказати. Різниця є, але вона не дуже велика. Петраков тренував як перший тренер і дорослу команду. Думаю, він знає, що треба робити", - відзначив Михайличенко.