Сабо: Як гравці збірної України будуть дивитися на такого тренера?

Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков не готовий до роботи з національною командою.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Я хочу сказати, що тренер, який працював тільки з юнаками, і раптом йому дають збірну команду, де є такі гравці, як Зінченко, Ярмоленко, Маліновський - футболісти, які грають за кордоном. Як вони будуть дивитися на такого тренера? Не знаю. Дай Боже, щоб вони знайшли спільну мову.

Рішення серйозне. До останнього моменту чекали, що Ребров очолить збірну. На жаль, Ребров не зміг прийти", - сказав Сабо в ефірі ТК Футбол 1.