Скрипник пояснив поразку від Рапіда

Зоря не змогла добитися позитивного результату у матчі проти Рапіда через жахливу реалізацію.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Вітаємо Рапід з перемогою. 3:0 дуже неприємний для нас рахунок. Реалізація моментів у нас і суперника була абсолютно різною, я вважаю, що ми заслужили забити пару голів.

Через тиждень у повторній грі ми будемо докладати всіх можливих зусиль і пробувати різні комбінації. Будемо сподіватися, що шанси, якими ми не скористалися сьогодні, на наступному тижні вийдуть подвійно і фортуна нам посміхнеться, а ми для цього зробимо все можливе ".

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"Дуже важко коментувати таку гру. Ми намагалися не грати від воріт, а навпаки йти вперед, на вихід і в атаку. Було створено багато моментів і навіть в рази більше, ніж в звичайних іграх. Але футбол тим і прекрасний, що передбачити результат матчу не можна, все вирішується на полі", - відзначив Скрипник.