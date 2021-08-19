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Зоря розгромно поступилася Рапіду в кваліфікації Ліги Європи

Вчора 23:50 448 2
Поєдинок завершився з рахунком 3:0
Зоря розгромно поступилася Рапіду в кваліфікації Ліги Європи
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Віденський Рапід здобув розгромну перемогу над луганською Зорею в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. За австрійську команду відзначилися Таксіархіс Фунтас, Ерджан Кара та Марко Грюль.

Ліга Європи
Кваліфікація, плей-оф, 19 серпня

Рапід - Зоря 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Фунтас, 2:0 - 78 Кара, 86 Грюль

Рапід: Штребінгер – Стойкович(Шик 71), Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічич(Петрович 80), Граховац(Шустер 79) – Аразе(Кітігава 79), Фунтас(Кнасмюльнер 60), Грюлль – Кара

Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков(Цвек 85), Жунінью – Назарина – Громов(Шахаб 64), Булеца(Крістіан 84), Кочергін – Кабаєв(Хомченовський 76), Сайядманеш(Овусу 84)

Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан

Жовті картки: Кабаєв 37, Вернидуб 39, Греймл 53, Гофманн 54, Фаворов 75

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