Зоря розгромно поступилася Рапіду в кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок завершився з рахунком 3:0

Джерело - Чемпіон.

Віденський Рапід здобув розгромну перемогу над луганською Зорею в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. За австрійську команду відзначилися Таксіархіс Фунтас, Ерджан Кара та Марко Грюль.

Ліга Європи

Кваліфікація, плей-оф, 19 серпня

Рапід - Зоря 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Фунтас, 2:0 - 78 Кара, 86 Грюль

Рапід: Штребінгер – Стойкович(Шик 71), Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічич(Петрович 80), Граховац(Шустер 79) – Аразе(Кітігава 79), Фунтас(Кнасмюльнер 60), Грюлль – Кара

Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков(Цвек 85), Жунінью – Назарина – Громов(Шахаб 64), Булеца(Крістіан 84), Кочергін – Кабаєв(Хомченовський 76), Сайядманеш(Овусу 84)

Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан

Жовті картки: Кабаєв 37, Вернидуб 39, Греймл 53, Гофманн 54, Фаворов 75

Раніше Тоттенгем сенсаційно поступився Пасуш де Феррейрі.