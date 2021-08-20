Зоря зазнала прикрої поразки у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи від Рапіда.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"0:3 – це занадто багато. Дуже гірка, прикра поразка. Вважаю її незаслуженою. Ми повинні були забивати кілька голів, але Рапід не дозволив нам цього зробити.

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У самих же австрійців 3 удари – 3 голи. Хороший показник. У матчі-відповіді, звичайно ж, буде складно, але ми намагатимемося зробити все, що від нас залежить", – цитує Скрипник.