Джерело - football24.ua.
Зоря зазнала прикрої поразки у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи від Рапіда.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"0:3 – це занадто багато. Дуже гірка, прикра поразка. Вважаю її незаслуженою. Ми повинні були забивати кілька голів, але Рапід не дозволив нам цього зробити.
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У самих же австрійців 3 удари – 3 голи. Хороший показник. У матчі-відповіді, звичайно ж, буде складно, але ми намагатимемося зробити все, що від нас залежить", – цитує Скрипник.
Нагадаємо, Зоря розгромно поступилася Рапіду в кваліфікації Ліги Європи.