Стали відомі умови призначення Петракова на пост головного тренера збірної України

Джерело - Чемпіон.
Український тренер Олександр Петраков не отримає повноцінного контракту у збірній України.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
Важливо: Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
"У Петракова не буде певного терміну дії контракту як то півроку чи рік. Тренер стане виконуючим обов’язки у збірній. Його помічником точно буде Анненков і можливо зі старого штабу залишиться Шовковський", - розповів Бурбас.
Нагадаємо, в УАФ є два кандидати на посаду наставника збірної України.