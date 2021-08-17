Стали відомі умови призначення Петракова на пост головного тренера збірної України

Український тренер Олександр Петраков не отримає повноцінного контракту у збірній України.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"У Петракова не буде певного терміну дії контракту як то півроку чи рік. Тренер стане виконуючим обов’язки у збірній. Його помічником точно буде Анненков і можливо зі старого штабу залишиться Шовковський", - розповів Бурбас.