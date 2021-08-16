Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України

В УАФ розглядається два кандидати на посаду головного тренера збірної України.

Про це розповів ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

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"На сьогодні, ситуація залишається такою, що у нас є два кандидати. Мої джерела стверджують, що розглядаються Ребров і Петраков. Ребров - кандидат номер один. Відносно нього, два дні в переговорах була пауза. Крапку в цій історії повинна бути поставлена до вівторка", - розповів Денисов.