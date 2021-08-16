 Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України

Сьогодні 10:13 1657 0
Олександр Денисов прокоментував ситуацію з новим головним тренером збірної України
Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України
#Денисов, #УАФ

Джерело - footballua.tv.

В УАФ розглядається два кандидати на посаду головного тренера збірної України.

Про це розповів ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

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"На сьогодні, ситуація залишається такою, що у нас є два кандидати. Мої джерела стверджують, що розглядаються Ребров і Петраков. Ребров - кандидат номер один. Відносно нього, два дні в переговорах була пауза. Крапку в цій історії повинна бути поставлена до вівторка", - розповів Денисов.

Раніше повідомлялося, що Петраков може очолити збірну України.

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