УАФ знайшла заміну Маркевичу

Визначився новий склад Комітету національних збірних команд УАФ.

Виконком Української асоціації футболу сформував новий склад Комітету національних збірних команд УАФ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Виконком УАФ припинив повноваження голови комітету національних збірних команд Мирона Маркевича на підставі поданої ним заяви про відставку за власним бажанням.

Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:

— Олег Блохін — співголова;

— Олексій Михайличенко — співголова;

— Олег Протасов — перший заступник;

— Анатолій Демяненко — заступник;

члени комітету:

— Олександр Петраков;

— Віктор Скрипник;

— Анатолій Бузнік;

— Олексій Таргонський;

— Олександр Черкасов;

— Сергій Мохник;

— Володимир Ковянов.