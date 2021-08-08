Джерело - Чемпіон.
Ворскла здобула розгромну перемогу над Львовом у 3 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 8 серпня
Голи: 1:0 - 2 Кане, 2:0 - 11 Тілль, 3:0 - 38 Степанюк, 4:0 - 69 Степанюк, 4:1 - 86 Довгий
Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль(Кравчук 78), Степанюк(Вакула 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлін(Яворський 78), Челядін(Пешич 59)
Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Кравчук, Бондаренко, Кушніренко, Вакула
Львів: Костик, Романчук, Махмутовіч, Якімець, Нич(Ренан 58), Брікнер(Довгий 63), Бусько, Ернест, Чір'як(Політило 58), Альваро(Хамелюк 75), Шина(Грисьо 58)
Запасні: Ільющенков, Крушинський, Семенів, Політило, Довгий, Хамелюк, Грисьо, Зозуля, Ренан
Жовті картки: Романчук 40, Чір'як 56, Грисьо 60, Пешич 65, Махмутович 68
Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі переграло Зорю.