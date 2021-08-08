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УПЛ. Ворскла розгромила Львів у 3 турі

Сьогодні 21:33 666 0
Полтавці забили 4 голи. Львів'яни відповіли лише одним взяттям воріт
УПЛ. Ворскла розгромила Львів у 3 турі
#Ворскла, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла здобула розгромну перемогу над Львовом у 3 турі української Прем'єр-ліги.

Полтавці забили 4 голи. Львів'яни відповіли лише одним взяттям воріт.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 8 серпня

Ворскла - Львів 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Кане, 2:0 - 11 Тілль, 3:0 - 38 Степанюк, 4:0 - 69 Степанюк, 4:1 - 86 Довгий

Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль(Кравчук 78), Степанюк(Вакула 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлін(Яворський 78), Челядін(Пешич 59)

Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Кравчук, Бондаренко, Кушніренко, Вакула

Львів: Костик, Романчук, Махмутовіч, Якімець, Нич(Ренан 58), Брікнер(Довгий 63), Бусько, Ернест, Чір'як(Політило 58), Альваро(Хамелюк 75), Шина(Грисьо 58)

Запасні: Ільющенков, Крушинський, Семенів, Політило, Довгий, Хамелюк, Грисьо, Зозуля, Ренан

Жовті картки: Романчук 40, Чір'як 56, Грисьо 60, Пешич 65, Махмутович 68

Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі переграло Зорю.

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