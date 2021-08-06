Зоря - Динамо: Де дивитися матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру УПЛ Зоря прийме Динамо.
Матч відбудеться у неділю, 08 серпня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН.
Нагадаємо, матчі УПЛ продовжать відбуватися без VAR.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру УПЛ Зоря прийме Динамо.
Матч відбудеться у неділю, 08 серпня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН.
Нагадаємо, матчі УПЛ продовжать відбуватися без VAR.