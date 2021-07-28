Матчі УПЛ продовжать відбуватися без VAR

Українські арбітри змушені покладатися виключно на себе в найближчих матчах чемпіонату

Мінімум два наступні тури УПЛ відбудуться без втручання системи відеодопомоги арбітрам.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Навчання третьої хвилі арбітрів VAR триватиме до 8 серпня. Після цього один із двох фургонів, які є в наявності в УАФ, може бути повернено до повноцінної роботи в режимі онлайн на матчах УПЛ.

Інший фургон буде продовжувати працювати в режимі офлайн разом із пересувною телевізійною станцією на окремих матчах чемпіонату U-19 ПЛ та матчах ПФЛ задля завершення навчання та виконання всіх вимог програми ФІФА із сертифікації відеотехнічних офіційних осіб матчу.

Після завершення навчання кількість відеотехнічних осіб матчу загалом зросте на 15 осіб. Зокрема, три арбітри пройдуть навчання за програмою "Лише VAR", два арбітри — за програмою "VAR та поле", п'ять арбітрів — за програмою "Лише поле" та п'ять асистентів арбітра — за програмою "Помічник VAR".

Після успішного завершення навчання кількість українських рефері, що зможуть працювати із системою VAR, зросте до 13-ти, у полі — до 19-ти, помічників VAR — до 14-ти. Крім того, буде підготовлено п'ять нових спостерігачів VAR.