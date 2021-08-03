В АПЛ змінять правила визначення офсайду за допомогою VAR

З нового сезону англійської Прем'єр-ліги зміняться правила до визначення офсайду за допомогою VAR.

Про це повідомив глава суддівського комітету Майк Райлі.

"Ми хочемо використовувати підхід, який дозволить гравцям виходити на поле і проявляти себе, не заважати перебігу гри. Це означає, що ВАР не втручатиметься під час незначних порушень, а поріг для втручання судді і ВАР буде вище, ніж в минулому сезоні", - сказав функціонер.

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"Ми надали перевагу гравцям атаки. У суперечливій ситуації процес буде тим же, що і минулого року, але тепер накреслені лінії будуть товщі. По суті, ми повернули 20 голів, які в минулому сезоні скасували через офсайди, що розглядалися практично під мікроскопом. Так що офсайдів через нігті і носи гравців більше не буде", - заявив Райлі.