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Нападник Динамо хоче грати в АПЛ

Сьогодні 21:56 559 0
Жерсон Родрігес прокоментував свою мрію
Нападник Динамо хоче грати в АПЛ
#Динамо, #Родрігес

Джерело - Бомбардир.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес ставить перед собою максимально амбітні цілі.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя мрія – грати в Англії, з дитинства хотів виступати там. Динамо дало мені багато можливостей краще пізнати великий футбол, отримати досвід великих змагань.

Зараз я не знаю, що станеться далі. Час до закриття трансферного вікна залишається. Побачимо. Я ще поговорю з президентом про те, що буде краще для моєї кар'єри і що буде наступного року", – розповів Родрігес.

Раніше, Динамо підписало сенегальського півзахисника.

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