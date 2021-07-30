Нападник Динамо хоче грати в АПЛ

Нападник Динамо Жерсон Родрігес ставить перед собою максимально амбітні цілі.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя мрія – грати в Англії, з дитинства хотів виступати там. Динамо дало мені багато можливостей краще пізнати великий футбол, отримати досвід великих змагань.

Зараз я не знаю, що станеться далі. Час до закриття трансферного вікна залишається. Побачимо. Я ще поговорю з президентом про те, що буде краще для моєї кар'єри і що буде наступного року", – розповів Родрігес.